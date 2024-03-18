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Kayserispor, Alanyaspor maçı sonrası izne ayrıldı

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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından izne ayrıldı. Sarı kırmızılılar, Perşembe günü tekrar toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı müsabaka sonrasında izine ayrıldı. Sarı kırmızılılar haftanın ilk çalışmasını Perşembe günü gerçekleştirecek.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular izin yapıyor. Ligin 30. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın ardından izine ayrılan sarı kırmızılılar, Perşembe günü tekrardan toplanacak. İlk çalışmasını gerçekleştirecek teknik heyet ve futbolcular, tam kadro çalışacak.

Lige verilen milli ara nedeniyle izine çıkan Kayserispor ligin 31. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına kadar hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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