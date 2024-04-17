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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınmaya bağlı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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