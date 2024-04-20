Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Enis Destan'ın golü ön plana çıktı.
- Trendyol Süper Lig : Kayserispor : 0 - Trabzonspor : 1 (İlk yarı)
KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Boa Morte'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Shukurov'un sert şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
24. dakikada Meunier'in sağ kanattan ortasında arka direkte Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
30. dakikada Baurabia ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Altay, penaltı kararını iptal etti.
37. dakikada kaleci Uğurcan'ın uzun topunda savunmanın hatasını değerlendiren Visca, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Shukurov, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Bahoken
Yedekler: Onurcan, Attamah, Nazon, Mehmet Eray, Mane, Yiğit Emre, Baran, Ramazan, Ackah, Talha
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Evren Eren, Berat, Visca, Pepe, Bardhi, Fountas, Enis Destan
Yedekler: Taha, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem, Umut, Onuachu, Göktan, Arif Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Enis Destan (dk. 24) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Berat, Evren Eren (Trabzonspor)