Üye Girişi
Haberler

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, A Milli Takım'a çağrılmak istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, A Milli Takım'a çağrılmak istediğini dile getirerek, "Ancak her şeyde bir hayır vardır. Bir gün inşallah olur" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Bilal Bayazit ve Dimitrios Kolovetsios da burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor müsabakasından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Bayazit, "Zorlu bir maç olacak. Trabzonspor çok iyi bir takım. Ancak iyi hazırlanıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz ve kendimizden eminiz. İnşallah da evimizde 3 puanı alabiliriz. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Burada elimden geldiği kadar iyi performans sergilemeye çalışıyorum. Hocalarımla birlikte çok çalışıyorum. Her geçen gün kendimi geliştirmek istiyorum. İnşallah da sezon sonuna kadar böyle devam edebilirim" diye konuştu.

Milli takım hayali olduğunu da kaydeden başarılı file bekçisi, "Benim gönlüm milli takıma çağrılmak ister. Ancak her şeyde bir hayır vardır. Bir gün inşallah olur" cümlelerine yer verdi.

"Çok iyi çalışıyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın 32 yaşındaki savunma oyuncusu Kolovetsios ise, "Bizim için şu anda her şey iyi bir şekilde ilerliyor. Önemli bir mücadeleden, Adana Demirspor maçından çıktık. Motivasyonumuz ve psikolojimiz açısından da önemli bir maçtı. Bu hafta Burak Hoca ile birlikte çok iyi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın hepsi Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazır olabilmek adına" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Kayserispor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI personel alım başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman, şartlar neler? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 17 Nisan Euro kaç lira? Çikolataya zam var mı? Kakao fiyatı rekor kırdı! Çikolata fiyatları ne kadar? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimin 20. Turunda ne oldu? Yeni Başkan Ömer Kerkez mi yoksa Mehmet Akarca mı olacak? DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SON DURUM NE? AFAD kira yardımı neden yatmadı, kira desteği bitti mi? 22 NİSAN TATİL Mİ? 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil olacak mı? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (16 Nisan) Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. ek zam var mı? 2024 asgari ücret ne kadar? Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. kimdir? Uğur Dündar'ın çocukları kim? TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 TUS ÖSYM 1. Dönem sonuç sorgulama ekranı! Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Işıkhan noktayı koydu! ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zam yapılacak? Uraz Kaygılaroğlu neden linç ediliyor? Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar neden tepki çekti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title