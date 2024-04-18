Kayserispor'un 2 Haftalık Maç Programı Belli Oldu
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 34. ve 35. haftalarda oynayacağı Pendikspor ve Fatih Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2 haftalık maç programı belli oldu.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 34 ve 35. haftalarda oynayacağı Pendikspor ve Fatih Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 2 haftalık dilimde 1 kez Cumartesi ve 1 kez Pazar günü oynayacak. Kayserispor 2 haftalık dilimde 1 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 2 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:
34.Hafta
Pendikspor-Kayserispor
28 Nisan 2024 Cumartesi / 16.00
Pendik Stadyumu
35.Hafta
Kayserispor-Fatih Karagümrük
04 Mayıs 2024 Pazar / 19.00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu - KAYSERİ