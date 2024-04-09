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Beşiktaş U19, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

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U19 Elit A Grubu 2. Grupta ligin 19. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Konuk ekip Beşiktaş sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: Organize Sanayi Stadı

Hakemler: İbrahim İmrağ, Harun Soyeşik, Ebu Talha Rasim Köse

Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Mustafa Erdoğan, (Enes Melih Gökçek dk.63), Mert Dinç, Batuhan Özgan, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, (Resul Ekrem Sakarya dk.75), Baran Ali Gezek, Berat İşkol, (Arda Hasan Öğretir dk.63), Arda Kaya, (Burak Erkan dk.75), Muhammed Eren Arıkan, Talha Sarıaslan, (Talha Özyürek dk.80)

Beşiktaş U19: Emir Yaşar, Turgut Arda Görmüş, Efecan Mete, Arda Berk Özüarap, (Dino Cem Razaki dk.88), Berkay Kençtemur, Fahri Kerem Ay, (Muhammed Eren dk.77), Şahin Kalınsazlıoğlu, (Doruk Tuğrul dk.46), İslam Aydın, (Adnan Karahisar dk.77), Cemal Azad Demir, (Güney Diyar Kılıççeken dk.80), Mustafa Erhan Hekimoğlu,

Goller: Talha Sarıaslan (dk.6) (Kayserispor U19), İslam Aydın (dk.13), Cemal Azad Demir (dk.51-59 ve 77) (Beşiktaş U19)

Sarı Kartlar: Baran Ali Gezek, Bilal Ceylan (Kayserispor U19), Fahri Kerem Ay, Muhammed Eren, Doruk Tuğrul (Beşiktaş U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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