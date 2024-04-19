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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

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