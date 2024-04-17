Kayserispor-Trabzonspor Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor- Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Kayserispor Kulübü'nün kamuoyu ile paylaştığı bilet fiyatları şu şekilde:

Güney alt tribün bileti: 100 TL

Kuzey üst tribün bileti: 100 TL

Doğu üst tribün bileti: 200 TL

Doğu alt tribün bileti: 250 TL

Batı alt tribün bileti: 400 TL

Batı balkon tribün bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 130 TL - KAYSERİ