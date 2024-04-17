Kayserispor-Trabzonspor Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Süper Lig'in 33. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor- Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.
Kayserispor Kulübü'nün kamuoyu ile paylaştığı bilet fiyatları şu şekilde:
Güney alt tribün bileti: 100 TL
Kuzey üst tribün bileti: 100 TL
Doğu üst tribün bileti: 200 TL
Doğu alt tribün bileti: 250 TL
Batı alt tribün bileti: 400 TL
Batı balkon tribün bileti: 500 TL
Misafir tribün bileti: 130 TL - KAYSERİ