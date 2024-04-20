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Kayserispor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Trabzonspor Üstünlüğüyle Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar ve kadrolar haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Boa Morte'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Shukurov'un sert şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada Meunier'in sağ kanattan ortasında arka direkte Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada Baurabia ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Altay, penaltı kararını iptal etti.

37. dakikada kaleci Uğurcan'ın uzun topunda savunmanın hatasını değerlendiren Visca, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Shukurov, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Attamah, Nazon, Mehmet Eray, Mane, Yiğit Emre, Baran, Ramazan, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Evren Eren, Berat, Visca, Pepe, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Yedekler: Taha, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem, Umut, Onuachu, Göktan, Arif Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Enis Destan (dk. 24) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Berat, Evren Eren (Trabzonspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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