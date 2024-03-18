Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Alanyaspor deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor

Güncelleme:

Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet almakta son derece güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar 6 sezondur Alanya'da kazanamıyor.

Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşmakta son derece güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar 6 sezondur Alanya'da kazanamıyor.

Süper Lig'in 30.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Kayserispor, 1-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sahasında 1-0 yendiği rakibine Alanya'da mağlup olurken, Akdeniz'de galip gelememe serisini 6 maça çıkardı.

Rakibi ile Süper Lig statüsünde deplasmanda oynadığı 6 maçtan puan dahi alamayan Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı 16 Süper Lig maçında 3 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı ve 11 kez de mağlup oldu.

İki takım arasında Süper Lig statüsünde oynanan 16 maç ve sonuçları şöyle:

2023/2024 Alanyaspor-Kayserispor 1-0

2023/2024 Kayserispor-Alanyaspor 1-0

2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Alanya Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Salih Çetinkaya kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Bünyamin Çiftçi kimdir? AK Parti Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi kaç yaşında, nereli? Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli? Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli? İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli? Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli? Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli? Fatih Karcı kimdir? Zafer Partisi Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Fatih Karcı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yasin Özlü kimdir? AK Parti Kocaeli- Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü kaç yaşında, nereli? Tayfun Balıkçı kimdir? CHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı kaç yaşında, nereli? Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli? Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli? Ahmet Çalık kimdir? CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık kaç yaşında, nereli? Serkan Açıkgöz kimdir? CHP Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title