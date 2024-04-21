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Kayserispor'un Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında gol attı

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Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Bourabia, maçın 88. dakikasında Trabzonspor kalecisinin hatasıyla gol atmıştır.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor haftayı puansız kapattı. Trabzonspor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia karşılaşmanın 88. dakikasında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın büyük hatasında topu ağlara gönderdi.

Kayserispor forması ile ligde 9 maça çıkan Mehdi Bourabia 2 gol atarken 3 sarı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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