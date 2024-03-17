Kayserispor Süper Lig'de 11. yenilgisini aldı
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak 11. kez yenildi. Son 3 maçında galibiyet alamayan Kayserispor, 36 puanla 13. sırayı tamamladı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Kayserispor, rakiplerine karşı 11. kez mağlubiyet aldı. 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı kırmızılılar 11 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.
Haftayı 36 puanla 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 maçından da galibiyet ile ayrılamadı. Rizespor'a mağlup olan Kayserispor, Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a da mağlup oldu. Kayserispor son 3 maçında rakip filelere 1 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. - KAYSERİ