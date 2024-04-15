Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Son 5 Maçta Galibiyet Alamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet alabildi. Sarı kırmızılılar, 5 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 5 maçtır galibiyet alamıyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 10 maçta sadece 2 kez kazanabilen sarı kırmızılılar, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Son galibiyetini Ankaragücü karşısında alan sarı kırmızılı ekip sonrasında çıktığı 5 maçta galip gelemedi.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, oynadığı son 10 maçta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 10 maçta sadece 11 puan toplayabildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeşillikler artık çöpe gitmeyecek! Bu şekilde saklarsanız haftalar boyunca bozulmayacak, çürümeyecek... İşte o yöntem! Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında ve nereli? Şebnem Bursalı ıstakoz olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli? AUZEF sınavları ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak? Sıcak havalarda hararetinizi alacak tarif; EVDE SOĞUK ÇAY YAPIMI! Limonlu, şeftalili soğuk çay nasıl yapılır? Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? SURVİVOR 2024 ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı? 23 Nisan Resmi Tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler tatil mi olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title