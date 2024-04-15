Kayserispor, Son 5 Maçta Galibiyet Alamadı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet alabildi. Sarı kırmızılılar, 5 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 5 maçtır galibiyet alamıyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 10 maçta sadece 2 kez kazanabilen sarı kırmızılılar, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Son galibiyetini Ankaragücü karşısında alan sarı kırmızılı ekip sonrasında çıktığı 5 maçta galip gelemedi.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, oynadığı son 10 maçta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 10 maçta sadece 11 puan toplayabildi. - KAYSERİ