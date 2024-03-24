Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Başkanı Çamlı kaza yaptı

Ali Çamlı'nın kullandığı ciple çarpışan mobiletli ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine Bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın sürücüsü olduğu 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan mobilet sürücüsünü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Feci kaza kamerada

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı ciple mobiletin çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, ciple çarpışan mobiletin havada savrulduğu ve yere düşen sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayserispor Ali Çamlı Kayseri Trafik Kaza 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Serdivan adayı Ebubekir Erbakan Yaşar kimdir? DEM Parti Sakarya Sapanca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Sapanca adayı Ümit Baş kimdir? DEM Parti Sakarya Karasu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Karasu adayı Şakir Çelik kimdir? DEM Parti Sakarya Hendek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Hendek adayı Azat Ayna kimdir? DEM Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Erenler adayı Sıla Öztürk kimdir? DEM Parti Sakarya Arifiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Arifiye adayı Cihan Karabey kimdir? DEM Parti Ordu Ünye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Ünye adayı Reşit Güneç kimdir? DEM Parti Ordu Fatsa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Fatsa adayı Kenan Kırkaya kimdir? DEM Parti Ordu Altınordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Altınordu adayı Orhan Gündoğdu kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Türkoğlu adayı Fırat Duymak kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Onikişubat adayı Adile Erkan kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Göksun adayı Berfin Hasbay kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Elbistan adayı Dilan Çetin kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Ekinözlü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Ekinözlü adayı Elmast Tolmaç kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu adayı Elif Tuğçe Demiroğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title