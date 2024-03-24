Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştı

Kayserispor Başkanı Çamlı kaza yaptı

Ali Çamlı'nın kullandığı ciple çarpışan mobiletli ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine Bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın sürücüsü olduğu 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan mobilet sürücüsünü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Feci kaza kamerada

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı ciple mobiletin çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, ciple çarpışan mobiletin havada savrulduğu ve yere düşen sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.