Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Görele ilçesinde kaldırımda fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde kaldırımda fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uğur G. yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonet ilçenin Bozcaali Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Hastane kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda fındık kurutanlara çarptı. Kazada fındık kurutanlardan Mehmet Cin (60) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Aslantürk, Hümeyra Sevindi ise yaralandı. Yaralılar Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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