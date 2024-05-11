Giresun'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karadeniz Sahil Yolu ile Espiye-Yağlıdere kara yolunda denetim yapan trafik polisleri, sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulundu. Ekipler, 232 araç sürücüsüne trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.

Okulları da ziyaret eden ekipler, 420 ortaokul öğrencisine uygulamalı ve teorik eğitim verdi. Etkinlikler kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruşlarına, "Hayatla Yarışılmaz" afişleri asıldı.