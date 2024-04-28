Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Giresun'da Kahverengi Kokarca Mücadelesini İnceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in, Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dilber'in, il müdürü Muhammet Angın'dan başta kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele olmak üzere yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Dilber'in, Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) bünyesinde kahverengi kokarca predatörü Samuray arısı üretim laboratuvarında incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğini de ziyaret eden Dilber'in, Türkiye'de kahverengi kokarcanın yayılma durumu, sahada ve araştırma enstitülerinde sürdürülen çalışmalar ile Bakanlığın mücadele eylem planı hakkında bilgiler verdiği aktarıldı.