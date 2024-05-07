Giresun'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yarışmada, öğrenciler farklı oyunları oynadı ve dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonunda organize edilen yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top oyunlarını oynadı.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yarışmanın geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.
Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.