Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Giresun'da yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları sonucunda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan G.H. ve S.O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.O.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.