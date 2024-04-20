Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.H. ve S.O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.O.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.