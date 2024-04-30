Giresun'un Espiye ilçesinde 'Benim Ailem Kazanıyor' adlı kitap okuma yarışması düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde, "Benim Ailem Kazanıyor" adlı kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda organize edilen yarışmaya, 8 aile çocuklarıyla katıldı. Ailelere, okudukları üç eserden sorular yöneltildi.

Yarışmada, yaşı en küçük katılımcı Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Dila Yüksel ve ailesi birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, öğrenciler ve ailelerde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla yarışma düzenlendiğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Yüksel ailesi, il genelinde organize edilecek yarışmada ilçeyi temsil edecek.???????