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Giresun'da Fındığa Ek Gelir Olarak Salep Üretimi Yaygınlaştırılıyor

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Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bir proje kapsamında salep üretimi destekleniyor. İlk hasatta 1 metrekareden 1 kilo 670 gram salep elde edildi.

Dünyanın en kaliteli tescilli fındığının üretildiği Giresun'da fındığa ek gelir olarak salep üretimi yaygınlaştırılıyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 43 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli toplam bin 325 kg salep yumru dağıtımının ilk hasadı yapıldı. Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde Mehmet Davut'a ait salep bahçesinde 1 metrekarelik alandan 1 kilo 670 gram gibi yüz güldüren hasat elde edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafında ülke genelinde yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Giresun İlinde Salep Üretimini Geliştirme" alt projesinin ilk hasadı yapıldı.

1 metrekareden 1 kilo 670 gram salep elde edildi

"Giresun İlinde Salep Üretimini Geliştirme" projesiyle ilgili bilgi veren Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "TAKEP projesinin temel amacı ve hedefi tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla geçtiğimiz yıl içinde proje dahilinde 43 çiftçimize yüzde 50 hibe destekli toplam bin 325 kg salep yumru tohumluğu dağıtılmış olup hasat edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Tirebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda uzmanlarca üretim ve bakım tekniklerini anlatımı eşliğinde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Halaçlı köyü çiftçilerinden Mehmet Davut'un bahçesinde diğer salep üreticilerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 'şansa bağlı örnekleme metoduyla' seçilen 1 metrekarelik kısımdan elde edilen ürün tartılmış ve 1 kilo 670 gr gibi oldukça iyi bir verim elde edildiği görülmüştür" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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