Giresun'da İş Arayanların Yüzde 17'si İşe Yerleştirildi

Giresun'da 2024 yılının ilk 4 ayında iş arayan 10 bin 730 kişiden bin 780 kişisinin işe yerleştirildiği açıklandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında il İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda istihdama yönelik bilgi veren Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, "2024 yılı içinde kuruma 5 bin 227 kadın ve 5 bin 503 erkek olmak üzere toplam 10 bin 730 iş arayan vatandaşımızın başvuruda bulundu. Aynı dönem içinde kamu sektöründen 32, özel sektörden 2 bin 371 kişi olmak üzere toplam 2 bin 403 kişilik açık iş talebi alındı. Bu dönem içinde kamuya 3, özel sektöre ait işyerlerine ise 46 engelli ve bin 731 normal işsiz olmak üzere toplam bin 777 işsiz vatandaşımız işe yerleştirildi. İlk 4 aylık dönem içinde istihdama kazandırılan kamu ve özel sektör toplam işçi sayısı ise bin 780 kişiye ulaştı. Bu dönemde düzenlenen 69 kurs ve programlara 499 kadın ve 271 erkek olmak üzere toplam 769 işsiz vatandaşın katıldı. Ayrıca il genelinde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde açılan 30 İşbaşı Eğitim Programlarına da 47 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 77 işsiz vatandaşın katıldı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde düzenlenen 39 TYP'lere 451 kadın ve 241 erkek olmak üzere toplam 692 işsiz vatandaşımız katıldı. Dönem içinde istihdam seferberliği kapsamında bin 347 işveren ile temas ve ziyaret yoluyla irtibat kurularak, kurumun istihdamla mücadele kapsamındaki yürüttüğü hizmetleri konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı" dedi. - GİRESUN