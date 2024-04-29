Giresun'da Espiye ilçesinin ilk kadın muhtarı seçildi

Giresun'da 6 erkek rakibini geride bırakarak seçimi kazanan Burcu Emecan, Espiye ilçesinin ilk kadın muhtarı ünvanını aldı.

İlçe statüsünü 1957'de kazanan Espiye'de 67 yıldır yapılan seçimlerde kadın muhtar seçilemedi. Bu bilgiyi edinen 35 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Burcu Emecan, yaklaşık bir yıl önce Merkez Mahallesi için muhtar adayı olmaya karar verdi.

Emecan, seçim çalışmaları sırasında kendisine gösterilen pozitif yaklaşımla motive oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallesinde kullanılan 3 bin 700 oyun 1600'ünü alarak en yakın rakibini 400 oy farkla geçen Emecan, ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtarlık yarışında 6 erkek rakibini geride bırakarak mührü alan Burcu Emecan, AA muhabirine, ilçede kadın olarak bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla sohbet esnasında şakayla karışık "Ben de muhtar olacağım" sözünü dile getirdiğini anlatan Emecan, "Sonra 'Neden olmasın ki?' diye düşündüm. Bu fikir aklıma yatmaya başladı." dedi.

Emecan, ilçede daha önce hiç kadın muhtar seçilmemesinin kendisinde bir çekince yaratmadığını ifade ederek, "Ben burada büyüdüm, çocukluğum bu sokaklarda geçti. Bu işe girişmekle ilgili hiç korkum olmadı, mahalledeki yöneticilik profilinin değişmesini istedim." diye konuştu.

"Kadın olmanın avantajını ev ziyaretlerinde çok yaşadım"

Seçim çalışmaları esnasında en kolay yaptığı işin ziyaretler olduğunu belirten Emecan, şöyle devam etti:

"Esnaf gezmek, ev ziyaretlerinde bulunmak benim en kolay yaptığım işti. Motivasyonumu düşürecek hiçbir şey yaşamadım. Herkes çok güzel karşıladı, bu da beni daha çok motive etti. Kendimi tanıtmak, sonra da seçmenlerimi tanımak için ziyaretlerde bulundum. Kadın olmanın avantajını ev ziyaretlerinde çok yaşadım. Ev hanımları tarafından güler yüzle karşılandım."

Direksiyon eğitmeni Emecan, geçen yıl ofisini yenilediği esnada "İnşallah burası benim muhtarlık ofisim de olur" diyerek işe başladığını anlatarak, "Bunu da Allah nasip etti, gerçekleşti. Ofisimi, muhtarlık ofisi yaptım. Burada vatandaşlara hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Emecan, özellikle çocukların kendisine ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Okulda muhtarlık konusu açılmış, ilkokul öğrencileri muhtarlığı ziyaret edecekti ancak halkın değil, muhtarın halkın ayağına gitmesi gerektiğini onlara ilettim, gelecek haftalarda okul ziyareti gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Erdem Kara ise çevre il ve ilçelerde kadın muhtarlar gördüklerinde "Bizde neden yok?" sorusunun gündeme geldiğini belirtti.

Bu dönem bir ilki gerçekleştiren Burcu Emecan'a başarılar dileyen Kara, "İnşallah hayırlısı olur, muhtarlığı da en güzel şekilde yapacağından eminiz. Biz bu durumdan mutlu olduk, kadının her yerde var olması lazım." yorumunu yaptı.