Giresun'da 33 Bin 314 Büyükbaş Hayvan İlaçlandı

Giresun'da kene ile mücadele çalışmaları kapsamında 33 bin 314 büyükbaş hayvanın ilaçlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına (KKKA) neden olan keneye karşı çalışmaların Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükbaş hayvanların, muhtarlıkların ve bazı çiftçilerin de desteği sağlanarak, riskli yerler başta olmak üzere ücretsiz olarak ilaçlandığını aktaran Angın, çevre kirliliğine yol açması ve doğada faydalı canlılara da zarar verebilmesi nedeniyle mera ve benzeri açık alanların ilaçlanmasının önerilmediğini vurguladı.

Angın, çiftlik hayvanlarında yapılan bu ilaçlı mücadele çalışmalarının temel amacının kenelerin biyolojik üreme zincirini kırarak popülasyonunu mümkün olduğunca azaltmak olduğunun altını çizerek, "Doğada çok geniş alanlarda bulunan, larva, nimf ve ergin evreleri, beslenmek için tavşan, kirpi ve yerden beslenen kuşlar gibi yabani hayvanlar ile evcil hayvanları tercih eden ve hızlı üreyebilen kenelerin herhangi bir mücadele yöntemiyle tamamen yok edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Sıcak mevsimlerde insanlara kene tutunması vakalarının artması nedeniyle kenelerin bulunabileceği alanlara gidildiğinde dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Angın, en etkili korunma yönteminin kişisel korunma tedbirleri olduğunu belirtti.

Kırsal ve ormanlık alanlardan dönüşte vücutta kene yönünden mutlaka kontrol yapılması gerektiğine işaret eden Angın, kene tespiti durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Angın, çiftçilerin, yaz mevsiminde tarlada çalışma saati olarak, kenelerin hareketsiz veya en az hareketli oldukları, sıcaklığın 15 derecenin altında olduğu zaman dilimleri olan sabah 05.00-10.00 arası ve akşam 17.00-20.00 saatleri arasını tercih etmelerinin faydalı olacağını belirtti.

Muhammet Angın, ilaçlama çalışmalarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince 4-6 haftalık periyotlarla devam edileceğini sözlerine ekledi.