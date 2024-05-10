Espiye'de Kur'an kursu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladı
Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan Kur'an kursu öğrencileri, Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Öğrenciler, annelerine hediye etmek üzere kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan panolar hazırladı. Program, velilere yönelik düzenlenen seminerle sona erdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.
İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, kendi çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları panoları annelerine hediye etti.
Program, velilere yönelik, "İslamda Annenin ve Çocuk Yetiştirmenin Önemi" konulu seminerle tamamlandı.