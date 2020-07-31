Kaçan penaltı sonrasında Adana Demirspor futbolcuları yıkıldı
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu'nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında adeta yıkıldı.
31.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:41
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu'nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında adeta yıkıldı.
Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyen TFF 1. Lig Play-Off finalinde normal sürenin 1-1 berabere bitmesinin ardından uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Mehmet Uslu'nun penaltıyı kaçırmasının ardından Adana Demirsporlu futbolcular yıkıldı.
Penaltıyı kaçıran Mehmet Uslu'yu teknik diretör Cüneyt Dumlupınar teselli etti.
(İHA)
Kaynak: İHA