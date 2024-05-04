İstanbulspor, Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Yusuf Barasi'nin attığı golle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanattan Ali Yaşar'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Loshaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.
75. dakikada ceza sahası dışından Emir Kaan Gültekin'in sert şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa (Jackson dk. 61), Mamadou (Vefa Temel dk. 80), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Murat Eser, Emir Vuruşaner, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Tunahan Şamdanlı, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza (Dorukhan Toköz dk. 90), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 63), Yusuf Erdoğan (Fougeu dk. 80), Balotelli (Alioui dk. 90)
Yedekler: Yılmaz Aktaş, Deniz Eren Dönmezer, İzzet Çelik, Aymbetov, Burhan Ersoy, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Yusuf Barasi (dk. 10) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Ali Yaşar, Coly, Duhaney (İstanbulspor), Balotelli, Manev (Adana Demirspor) - İSTANBUL