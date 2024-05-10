Adana Demirspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda takım, taktik çalışmalarına ağırlık verdi.
Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA