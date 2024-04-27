Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Balotelli'den Galatasaraylı Torreira'ya ilginç bir hamle geldi. İkili mücadelenin ardından yerde kalan Torreira'ya sinirlenen Balotelli, yerdeki çimleri kopardı ve Torreira'nın yüzüne doğru fırlattı.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Balotelli ile Torreira'nın ikili mücadelesinde yerde kalan Galatasaraylı Torreira'ya Balotelli yerdeki çimleri fırlattı.
YERDEKİ ÇİMLERİ FIRLATTI
Girdikleri ikili mücadele sonrası yerde kalan Torreira'ya sinirlenen Balotelli, eğilerek yerdeki çimleri kopardı ve Torreira'nın yüzüne doğru fırlattı.
İşte o anlar;