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Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket

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Galatasaray'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Balotelli'den Galatasaraylı Torreira'ya ilginç bir hamle geldi. İkili mücadelenin ardından yerde kalan Torreira'ya sinirlenen Balotelli, yerdeki çimleri kopardı ve Torreira'nın yüzüne doğru fırlattı.

Galatasaray'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Balotelli ile Torreira'nın ikili mücadelesinde yerde kalan Galatasaraylı Torreira'ya Balotelli yerdeki çimleri fırlattı.

YERDEKİ ÇİMLERİ FIRLATTI

Girdikleri ikili mücadele sonrası yerde kalan Torreira'ya sinirlenen Balotelli, eğilerek yerdeki çimleri kopardı ve Torreira'nın yüzüne doğru fırlattı.

İşte o anlar;

Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket

Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket

Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket

Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Galatasaray Balotelli Adana Spor Haberler

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Yorumlar (3)

ALI GÜCÜK:

Yüzününe gelen çimler acıtmıştır, tüh yazık olmuş. Uffmu oldu sana

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Kaanije Kalesi:

Sıkıntı yok üstadım 3,0 aldı takımı maç bu adrenalin yüksek olur. Baloyu seviyoruz saygılarımla kalın sağlıcakla RABBİM'e emanetsiniz hayırlı günler üstadım

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Ferhat KILIÇ:

Maç boyunca ne zaman bizimkilerden birini dövecek diye bekledim. Adam canlı bomba gibi :)

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