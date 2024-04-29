Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 4 Mayıs Cuma günü İstanbulspor'la Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor İstanbulspor Adana Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title