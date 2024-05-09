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Adana Demirspor-Gaziantep FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın biletleri satışa çıktı. Maç, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak.

Adana Demirspor'un Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligde 44 puanla 11. sırada bulunan Adana Demirspor ile 35 puan ile 17. sırada yer alan Gaziantep FK mücadelesi 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacağımız Gaziantep FK maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta. Yalnızca gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza tüm biletler 50 TL olacaktır" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100TL, kale arkaları üst 75 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL, güney balkon 95TL" - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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