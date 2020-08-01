Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu
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Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu

BURSA'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, karayolunda yaklaşık 4 kilometre koştu.

Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu
01.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:17

BURSA'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, karayolunda yaklaşık 4 kilometre koştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Dürdana Mahallesi'nde sabah saatlerinde kesileceği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Gemlik karayoluna çıkarak, koşmaya başladı. Koçun kaçma anı bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 4 kilometre koştuktan sonra sahibi tarafından yakalanan koç, kamyonete bindirilerek götürüldü.

BOĞA BELEDİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

Kestel ilçesinde sabah saatlerinde sahibinin bahçeye getirdiği boğa, ipinden kurtularak kaçtı. Sahipleri boğayı yakalayamayınca durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 1 saat süren çalışmalar sonucunda kaçan boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip, yakaladı. Yakalanan kurbanlık boğa sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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