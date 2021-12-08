İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı

MANİSA (İHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa programında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Manisa programına Turgutlu ilçesinden başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Atatürk Bulvarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Akşener esnafların sorunlarını dinlerken bir vatandaşın 'Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten" şeklinde yanıt verdi. Turgutlu ziyaretinde Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da makamında ziyaret eden Akşener daha sonra otobüsle Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'e geldi. Esnaf ziyaretinin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kalabalığın 'Başbakan Akşener' sloganları sonrası otobüsün önüne kurulan platformdan halka seslenen Akşener, kendilerinin ayrıştırıcı değil birleştirici bir tutum sergilemeye devam edeceklerini kaydetti. Akşener, "Bakın, bu öfke ve nefret dili bizim değil. Biz kafa bulacağız onlarla. Biz eğleneceğiz. Seçmen velinimettir. Benim gibi hepinizin karşısına gelecek ağalar. Siz de bize oylarınızı, projelerimiz üzerinden. çözümlerimiz üzerinden vereceksiniz. Rekabeti hizmet ve projeler üzerinden yaptıracaksınız. Şimdi ben onların rahatını bozdum. Bozmaya devam ediyorum. Özür de dilemeyeceğim. Sizlerin rahat etmesi için ağaların rahatının bozulması lazım. Manisa bugün böyleyse attaya gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsunlar" dedi.

Akşener, esnafı dinledikten sonra Akhisar ilçesine geçti. - MANİSA