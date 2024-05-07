Türk Enerji-Sen Heyeti Soma'yı Ziyaret Etti

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Şuayip Deniz Demir, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Çağlaroğlu, Ege Şube Başkanı Recep Çakmak'tan oluşan heyet, Manisa'nın Soma ilçesini ziyaret etti. Türk Enerji-Sen heyetini, Ege Şube Başkan Yardımcısı Bayram Başbay, Soma İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Çakmak ve işyeri sendika temsilcileri karşıladı.

ELİ İşletme Müdürü Ali Ulu'yu ziyaret eden Demir, ELİ konferans salonunda memurlarla bir araya gelerek memurların ve memur emeklilerinin sorunları ve çözümleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışanların talep ve görüşlerini dinleyerek not alan Demir, Kamu-Sen'in sendikacılıkta 32 yıllık tecrübesine ve donanımına atıfta bulunarak bir sonraki toplu sözleşme masasında yetkili sendikacılığın nasıl yapılacağını göstermek için memurları Kamu-Sen'e üye olmaya davet etti.

Üyelerin sorunlarının çözümü ve haklı taleplerinin neticelenmesi için her zaman samimiyetle ve gayretle yanlarında olduklarını, sözde değil özde sendikacılık yaptıklarını ifade eden Demir, her zaman hakkın ve hakkaniyetin savunucusu olduklarını; memurlara, üyelik için görülen bir sayı gözüyle değil, hangi ünvan ve mevkide olursa olsun devleti temsil eden vazife ehli olarak değer verildiğini bu bakış açısıyla yaklaşılan bir sendikacılık anlayışına sahip olduklarını, özellikle Türk Enerji-Sen üyelerine karşı yapılacak herhangi bir haksız davranış ve baskı karşısında, genel merkez olarak sorumlular hakkında hem idari merciiler yoluyla hem de adli yönden konunun bizzat müdahili olacaklarının altını çizdi.

Genel Başkan Demir; toplantıya katılım sağlayan çalışanlara, kurum amirlerine ve programda katkısı geçen herkese teşekkür ederek Soma ziyaretini tamamladı. - MANİSA