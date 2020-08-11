İstanbul'un altını üstüne getiren motosikletli maganda yakalandı
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İstanbul'un altını üstüne getiren motosikletli maganda yakalandı

İstanbul'un çeşitli noktalarında onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde giden, makas atan ve yanlama yaparak trafiğini altını üstüne getiren motosikletli maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul'un altını üstüne getiren motosikletli maganda yakalandı
11.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:03

İstanbul'un çeşitli noktalarında onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde giden, makas atan ve yanlama yaparak trafiğini altını üstüne getiren motosikletli maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya 7 bin 501 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul E-5 Karayolu, TEM ve Şile Otoyolunun çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde gitmiş, makas atmış ve yanlama yapmıştı. Trafikte adeta terör estiren motosikletli hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 CBZ 468 plakalı motosikletin sürücüsünün Anıl K. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından sürücü sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı.

Ehliyetine el konulup para cezası kesildi

Şubeye götürülen magandaya burada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmada; "aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 228 lira, "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden de 132 lira olmak üzere toplamda 7 bin 501 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevkedilerek sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan Anıl K'ya sevk edildiği polis merkezinde, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapıldı. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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