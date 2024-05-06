Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 7 Bin 819 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Sultangazi'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin 819 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, bir sürücünün Cebeci Tüneli mevkisinde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araç plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü F.T. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 7 bin 819 lira ceza kesildi.

F.T, "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.