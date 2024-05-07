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Ataşehir'de Apartmanda Ayakkabı Hırsızlığı

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Ataşehir'de bir şahıs, girdiği apartmanda ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de bir şahıs, girdiği apartmanda ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir apartmana giren şahıs, kapı önlerinde bulduğu ayakkabıları elindeki poşete koyarak topladı. Hırsız, binada beğendiği ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Olay Güvenlik Hırsızlık İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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