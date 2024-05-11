Eyüpsultan'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

???????Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Hasdal istikametinde ilerleyen Ayhan B'nin kullandığı 34 CVY 351 plakalı sepetli vinç arızalandı.

Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duraklayan vince, arkadan gelen İsmail Ç. idaresindeki 34 UD 3806 plakalı minibüs vurdu. Bu sırada Muhittin Ö. yönetimindeki 06 HM 169 plakalı otomobil de minibüse çarptı. Minibüsün arka lastiklerinden biri, otomobilin kaputunun üzerine çıktı.

Kazada, sepetli vincin sürücüsü ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza dolayısıyla yolun Hasdal istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.