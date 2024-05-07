Haydarpaşa Mendireği Açıklarında Makine Arızası Sonucu Demir Atan Gemi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası sonucu demir atan gıda maddesi yüklü Alexis adlı gemiyi kurtarma çalışmaları 7. saatinde devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de askıda bulunuyor.

23 kişilik mürettebatı bulunan 229 metre boyundaki Alexis adlı gemi Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası sonucu demir attı. İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü olarak askıya alınırken bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun isimli acil müdahale gemisi, Kurtarma-6, Kurtarma-8, kurtarma-18 römorkörleri ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları yönlendirildi. Ayrıca balıkadamlar sorunla ilgili çalışma yaparken, kurtarma uzmanları çalışmaları yönetti.

Kurtarma planı dahilinde geminin römorkörlerce çekilmesinin ardından geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin de açılması bekleniyor.