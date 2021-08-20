İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADEM HİZMET İÇİ EĞİTİM KAMPINI ZİYARET ETTİ
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İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADEM HİZMET İÇİ EĞİTİM KAMPINI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADEM HİZMET İÇİ EĞİTİM KAMPINI ZİYARET ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu. Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

Görüntü dökümü:

-------------------Ziyaretten fotoğraflar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADEM HİZMET İÇİ EĞİTİM KAMPINI ZİYARET ETTİ - Haberler
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