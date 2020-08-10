İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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Elazığ'da hortum anı kameradaELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
10.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:57
Elazığ'da hortum anı kamerada
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Baskil ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın ardından hortum oluştu. Canbeyler Mahallesi'nde meydana gelen küçük çaplı hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra hortum, kayboldu.
Kaynak: DHA