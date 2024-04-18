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Elazığ'da boş bir kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

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Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde boş bir kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ'da boş bir kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan boş kuyuya yavru bir köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımı ile yavru köpeği düşüğü kuyudan çıkardı. Köpek doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ Hayvan Hakları Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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