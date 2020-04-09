Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor - Haberler
Eğitim Bilişim Ağı, Gönen, Iğdır, Güncel

Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor

Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende Rehberlik Danışma Hattı" ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde TRT ve EBA TV üzerinden derslerini takip eden öğrencilere yardımcı oluyor.

09.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:10
Iğdır'da kurulan

Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende Rehberlik Danışma Hattı" ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde TRT ve EBA TV üzerinden derslerini takip eden öğrencilere yardımcı oluyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentte oluşturulan "Kulağım Sende Rehberlik Danışma Hattı"nda görevli 10 öğretmen, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilere rehberlik yapıyor.

Hayata geçirilen çalışmayla ekipteki öğretmenler, yardım için hattı arayan velileri de danıştıkları konularda bilgilendiriyor.

Özellikle öğrenimlerini evlerinde sürdüren ve derslerini TRT ve EBA TV üzerinden takip ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanın öğrencilere eğitimlerinin verimli geçmesi konusunda önerilerde bulunan ekip, arayanlara sanal zorbalıktan korunma önlemleri, sosyal ve psikolojik destek hususunda da önerilerde bulunuyor.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan öğrencilere destek amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Oluşturulan ekibin eğitimle ilgili birçok soruna çözüm bulabilecek kabiliyete sahip olduğunu belirten Gönen, "Rehber öğretmenlerimizle oturup ne yapabiliriz diye bir değerlendirme yaptık. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizin dışında öğrencilerimizin verimli zaman geçirmeleri, sosyal ve psikolojik yönde sağlıklı olmaları için danışma hattı kurduk." dedi.

Gönen, çalışmanın eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere bu zor günlerde büyük katkıda bulunacağını aktararak, "Rehber öğretmenlerimiz, müdürlüğümüzde oluşturulan bir birimde arayan velilerimize tavsiyeler, öğrencilerimize de destek veriyor. Öğrencilerimize verimli ders çalışma, zamanlarını güzel geçirme, siber zorbalık gibi birçok konuda yardımcı oluyor." diye konuştu.

Projede görev alan öğretmenlerden Kader Karaca, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz bizleri arıyor, biz de onları eğitimleri ve sınavları konusunda bilgilendiriyoruz. Bu sayede velilerimiz ve öğrencilerimizle sürekli irtibat halinde oluyoruz ve yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kentteki öğrenciler ve veliler, 0476 280 76 48 ve 0476 280 76 27 numaralı telefonları arayarak danışma hattındaki öğretmenlerden destek alabiliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Rüştü Reçber Radamel Falcao Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:47:58. #1.15#
title