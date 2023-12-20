Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince Gönen ilçesinde yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı ve 2 kilo 78 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince saha bilgisi üzerine Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR