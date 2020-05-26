Iğdır'da evlerinde kalan vatandaşlar, gezici konser grubu sayesinde eğlendi
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Iğdır'da evlerinde kalan vatandaşlar, gezici konser grubu sayesinde eğlendi

Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, gezici konser grubu sayesinde eğlendi.

Iğdır'da evlerinde kalan vatandaşlar, gezici konser grubu sayesinde eğlendi
26.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:25

Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, gezici konser grubu sayesinde eğlendi.

Iğdır Gençlik Merkezince oluşturulan konser grubu, bir kamyonetin kasasını adeta sahneye çevirip rengarenk süsledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 gün boyunca evde kalan vatandaşlar için caddeleri gezen grup, sokaklarda gezerek konser verdi. Vatandaşlar da balkonlara çıkıp Türk bayrağı açıp alkışlarla konser grubuna eşlik etti.

Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde kalan vatandaşlara destek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Yapılan etkinliklerde görev alan gençlerin gönüllü katıldıklarını belirten Karaca, "Gençlerimiz 4 gün boyunca evlerinde kalan vatandaşlar için müzik ziyafeti verdiler. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmektir. Vatandaşlar da gençlerimizin verdiği konserleri ilgiyle dinleyerek, ellerinde bayraklarıyla eşlik ettiler." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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