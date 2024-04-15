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Iğdır'da Dereye Düşen Çocuğun Cenazesi Bulundu

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cenazesine ulaşıldı.

Üçkaya köyünde tarım arazisinde ailesiyle birlikteyken kar sularının doldurduğu dere yatağına düşen Yusuf Otay'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile Van ve Kars'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, su üstünde ve su altında arama çalışması yürüttü.

Çocuğun cenazesi, düştüğü yerin 500 metre ilerisinde bulunarak sudan çıkartıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuzluca Iğdır Kurtarma Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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