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Iğdır'da Terk Edilen Konutlarda Uyuşturucu ve Botoks İlacı Bulundu

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Iğdır'da terk edilen konutlara giren ve burada konaklayan yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kavaktepe köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Köylüler için yapılan ve terk edilen konutlarda gizlenen 5 yabancı uyruklu erkek şüpheliye Jandarma ekipleri üst araması yaptı. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen sırt çantasında 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu ve ve uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Ekipler göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin göçmenleri kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tahmini üzerinde duruyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Iğdır Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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