2024 IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Iğdır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Iğdır Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Iğdır'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Cemil Tugay, CHP'den Cemil Tugay ve İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım yarıştı. Peki, Iğdır'da hangi parti, kim önde? Iğdır'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

IĞDIR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE IĞDIR'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Iğdır Belediye Başkanlığı yarışında HDP adayı Yaşar Akkuş ve AK Parti adayı Ülkü Öcal kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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