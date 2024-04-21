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Amedspor Taraftarları Maç Öncesi Heyecanla Stadyumu Doldurdu

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, Iğdır FK ile oynayacağı maç öncesi taraftarlar stadyumu doldurdu. Takımını desteklemek ve şampiyonluğu garantilemek isteyen taraftarlar coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Amedspor, bugün Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşma için büyük bir heyecan yaşarken, maçı izlemek isteyen taraftarlar 3 saat öncesinden sahayı doldurmaya başladı.

En yakın rakibine 6 puan fark atan Amedspor, bu kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluğunu garantilemek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala stadyumda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 33 bin biletin satıldığı karşılaşma öncesi taraftarlar, sahayı doldurmak için stadyuma akın etmeye başladı. Taraftarlar, takımlarını desteklemek ve şampiyonluk yolunda moral vermek amacıyla tribünleri doldurarak coşkulu bir atmosfer oluşturuyor.

Amedspor'un taraftarları, takımlarını galibiyete taşımak için büyük bir istek ve heyecanla maçın başlamasını bekliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Amedspor Iğdır Spor Güncel Haberler

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