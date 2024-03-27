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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde iftar sofraları açıyor

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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanı olan 7 ilde Ramazan Ayı Boyunca her gün 10 bin 700 kişilik iftar sofrası açıyor.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca her gün "Vakfeden Gönüllerin Bereketli Sofrası" çağrısıyla Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta iftar sofraları açıyor.

Erzurum'da Narmanlı Camii Bahçesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Erzincan'da Yeni Stadyum, Binali Yıldırım Üniversitesi, Heyelanda göçükte kalan ailelere, Çayırlı, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde, Bayburt'ta Taşhan (Bedesten), Ardahan'da Bingöl Lokantası, Iğdır'da Valilik Bahçesi, Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nde binlerce insan ve özellikle öğrenci aynı sofrada buluşuyor. Bölgedeki illerde Ramazan günleri 10 bin 700 kişilik yemeği karşılayan Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kadim medeniyetimizin vazgeçilmez mihenk taşı olan ve temelinde insana dokunmak olan Vakıf geleneğini topluma daha çok hissettirmek amacını taşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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